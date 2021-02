Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Schnellrestaurant

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 22.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zu einem Schnellrestaurant in Ditzingen in der Stuttgarter Straße, indem sie die Haupteingangstür aufhebelten. Daraufhin entnahmen sie aus dem Verkaufsraum mehrere Getränke, Lebensmittel und eine Trinkgeldbox. Der Wert des entwendeten Diebesgutes kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Zudem versuchten die Unbekannten eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

