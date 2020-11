Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

HildesheimHildesheim (ots)

Algermissen - Groß Lobke (TK) Am Freitag, 13.11.20, gegen 21.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter im Harberweg in ein Wohnhaus einzubrechen. Um in das Haus zu gelangen, versuchten sie ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster aufzuhebeln. Durch den dabei verursachten Lärm wurden die Hauseigentümer auf den Vorfall aufmerksam. Die unbekannten Täter bemerkten nun wiederum die Hauseigentümer und ergriffen die Flucht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell