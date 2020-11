Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Gronau (Leine)-(mal) Am 13.11.2020 zwischen 08:45 Uhr und 11:15 Uhr fährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der "Steintorstraße" in Höhe der Hausnummer 16 oder beim Ein- oder Ausparken in / aus einer Parklücke auf dem Marktplatz in 31028 Gronau (Leine) gegen den Außenspiegel eines geparkten silbernen Mercedes, wobei dieser beschädigt wird. Der unbekannte Fahrer entfernt sich daraufhin vom Unfallort, ohne seiner Warte- und Nachholpflicht nachzukommen.

Hinweise zum tatbeteiligten Fahrzeug oder dem/der Fahrzeugführer/in können über die Tel.: 05068-93030 bei der Polizei Elze angegeben werden.

