POL-HI: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Mitfahrerin

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr ereignet sich auf der Kreisstraße 210/ Dingelber Straße, Höhe des dortigen Bahnübergangs zwischen Garbolzum und Dingelbe, ein Verkehrsunfall. Ein Leih-Mercedes GLC 200, geführt von einem 20-jährigen Mann aus Braunschweig und weiterhin besetzt mit 3 Jugendlichen, kommt aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluß daran kollidiert das Kraftfahrzeug mit mehreren Verkehrszeichen und am Ende mit einem Grundstücksbegrenzungszaun. Bei diesem Aufprall verletzt sich die Mitfahrerin hinten rechts leicht. Am Leihfahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 50.000EUR. Die Beschädigungen an den Verkehrseinrichtungen sowie an dem Gegrenzungszaun beziffern sich auf ca. 6500EUR. Gegen den Fahrzeugführer wird nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

