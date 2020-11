Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

HildesheimHildesheim (ots)

Harsum - Borsum (TK) Am Freitag, 13.11.2020, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Neisser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein weißer Kleintransporter beim Zurücksetzen gegen einen Zaun in Höhe Haus Nr. 7 gefahren war und sich dann in Richtung Laubaner Straße entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

