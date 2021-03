Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - VW Golf beschädigt

Spelle (ots)

Am Dienstagmorgen ist es zwischen 10.20 und 10.45 Uhr auf dem Nettoparkplatz an der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte einen dort geparkten schwarzen VW Golf. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

