Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vermisste nach Hinweis tot in ihrem Pkw aufgefunden ++ aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

LüneburgLüneburg (ots)

++ Vermisste nach Hinweis tot in ihrem Pkw aufgefunden ++ aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Landkreis Uelzen - Uelzen

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 02.12.20 die seit dem 30.11.20 vermisste 56-Jährige unweit eines Gemeindewegs im Bereich Hainberg tot in ihrem Pkw auffinden. Die Frau hatte in den Abendstunden des 30.11.20 mit ihrem grauen PKW Skoda Fabia ihren Wohnort in Uelzen verlassen, so dass die Polizei nach Bekanntwerden Suchmaßnahmen einleitete. Parallel wurde am 01.12.20 eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Die Polizei hat aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell