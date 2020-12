Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ von Zuhause weggefahren ++ Polizei sucht nach vermisster Frau und ihrem grauen PKW Skoda Fabia mit UElzener Kfz-Kennzeichen ++ "Wer sah den grauen Skoda möglicherweise im Waldgebiet bei Wieren?" ++

LüneburgLüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Uelzen/Wieren

Nach einer 56 Jahre alten Uelzenerin bzw. ihrem grauen Pkw Skoda Fabia (mit dem Kfz-Kennzeichen UE-NK xx) sucht die Polizei seit dem heutigen Tag. Die Frau hatte nach derzeitigen Ermittlungen in den Abendstunden des 30.11.20 mit ihrem PKW ihren Wohnort in Uelzen verlassen und ist seitdem verschwunden. Möglicherweise wurde der Pkw der Frau in einem Waldgebiet bei Wieren gesehen. Suchmaßnahmen und Umfeldermittlungen am heutigen Tag durch die Polizei verliefen ohne Erfolg. Der Einsatz eines Hubschraubers war bis dato nicht möglich. Die Polizei geht aktuell von keinem strafrechtlichen Hintergrund aus.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

