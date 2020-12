Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Kollision auf Uhlenring - 52.000 Euro Sachschaden ++ Schüler sprechen Täter an ++ Polizei ermittelt nach Bränden - Hinweise auf Täterfahrzeug erbeten ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Deutsch Evern / Melbeck - Polizei ermittelt nach Bränden - Hinweise auf Täterfahrzeug erbeten

Wie von hier berichtet, wurde ein Dixi-WC sowie die Plane eines Sattelzuges am Sonntag, 25.11.20 von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesteckt. Die Tat ereignete sich zwischen ca. 00.20 und 00.35 Uhr, auf einem Parkplatz an der B4, zwischen Melbeck und Lüneburg. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Feuerschein im Vorbeifahren entdeckt und nachschaute, ist bei dem Brand "nur" Sachschaden entstanden. Wäre der Brand unentdeckt geblieben, hätte das Feuer den in der Fahrerkabine schlafende Fahrer des Sattelzuges in akute Lebensgefahr bringen können.

Am Dienstagabend, 27.11.20, gegen 21.30 Uhr, wurden in der Straße An der Ilmenau in Deutsch Evern Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer griff auch auf einen Zaun und das Dach einer Garage über und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Brandermittler des Fachkommissariats 1 des Zentralen Kriminaldienstes in Lüneburg halten es für möglich, dass für beide Brandstiftungen der gleiche Täter in Frage kommt. Weiterhin ist anzunehmen, dass der Täter einen Pkw, genutzt hat, um zu den Tatorten zu gelangen.

Bereits in den frühen Morgenstunden des 09.11.20 wurden auf einem Grundstück in der Melbecker Straße in Deutsch Evern mehrere Strohballen in Brand gesetzt. Es ist nicht auszuschließen, dass der unbekannte Täter auch für diesen Brand verantwortlich ist.

Die bei den Bränden entstandenen Sachschäden belaufen sich bislang auf geschätzte 20.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden eine oder mehrere Personen bzw. einen Pkw beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Amelinghausen - in Haus eingebrochen und Pkw gestohlen

In der Nacht zum 01.12.20 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür, stahlen Bargeld und die Schlüssel eines schwarzen Audi Q5. Anschließend fuhren die Täter mit dem Pkw davon. Zur Tatzeit befanden sich die Kennzeichen LG - RK 366E an dem Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 75.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 01.12.20, gegen 06.25 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw Skoda die B 209 aus Richtung Adendorf kommend und wollte nach rechts auf die Umgehungsstraße in Richtung Hamburg auffahren. Hierbei übersah der Skoda-Fahrer einen 24 Jahre alten Fahrradfahrer, der mit dem Fahrrad in Richtung Lüneburg unterwegs war. Im Bereich der Fahrrad-/Fußgängerfurt an der Einmündung zur Auffahrt kam es zum Zusammenstoß bei dem der 24-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Klinikum. Bei dem Unfall entstanden zudem Sachschäden von ca. 2.000 Euro.

Soderstorf/ Kirchgellersen - Einschleichdiebe erbeuten Bargeld

Am 30.11.20, zwischen 13.00 und 13.15 Uhr, betraten unbekannte Täter durch eine unverschlossene Tür ein Wohnhaus in der Umgehungsstraße in Soderstorf. Der Bewohner des Hauses befand sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Die Täter stahlen Bargeld und konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Im Zusammenhang mit der Tat wurde von einem Zeugen ein Opel Astra mit HH-Kennzeichen in der Nähe beobachtet. Ebenfalls am Montagnachmittag betraten unbekannte Täter zwei Wohnhäuser in der Westergellerser Straße und der Straße In der Peul. Auch in diesen Fällen ließen sich Türen von außen öffnen, waren nicht verschlossen. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld. Insgesamt entstanden bei den Taten Schäden von mehr als tausend Euro. Hinweise nehmen die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, und die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Adendorf - Mercedesstern abgebrochen

Zwischen dem 29.11.20, 19.30 Uhr, und dem 30.11.20, 11.00 Uhr, brachen unbekannte Täter von einem Mercedes, der in der Elsa-Brandström-Straße abgestellt war, den Stern ab und stahlen diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Adendorf - falsche Polizeibeamte rufen an

Mehrere Adendorfer wurden am Montag, 30.11.20 von unbekannten Tätern angerufen, die jeweils vorgaben Polizeibeamte zu sein und versuchten Informationen über Wertgegenstände bzw. das Vermögen der Angerufenen zu erlangen. In einem weiteren Fall gab sich der Anrufer als angeblicher Mitarbeiter einer lokalen Tageszeitung aus und wollte Kontodaten eines Abonnenten abgleichen. Nach bisherigen Erkenntnissen gaben die teilweise hochbetagten Senioren keine Auskünfte und beendeten das Telefonat.

Bardowick - betrunkener Sperrmüllsammler

Nach einem Zeugenhinweise, dass ein möglicherweise betrunkener Sperrmüllsammler im Birkenweg unterwegs war, kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagmorgen, 01.12.20, einen 58 Jahre alten Porschefahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Dem 58-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am 01.12.20, gegen 05.45 Uhr, kam es auf der Artlenburger Landstraße, kurz vor der Kreuzung Lüner Rennbahn, zu einem Auffahrunfall, in Folge dessen ein 29-Jähriger und eine 50-Jährige jeweils leicht verletzt wurden. Der 29 Jahre alte Toyota-Fahrer war aus Richtung Lüneburg gekommen und hatte zu spät bemerkt, dass die vorausfahrenden Pkw bei Rot an der Ampelkreuzung abbremsten. Der Toyota kam auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen den Opel Corsa der 50-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Opel noch auf den Hyundai eines 78-Jährigen geschoben, der jedoch unverletzt blieb. An den Pkw entstanden Sachschäden von geschätzten 7.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Fahrraddieb gestellt - Schüler sprechen Täter an - Fahndung der Polizei erfolgreich

Einen 42 Jahre alten Fahrraddieb konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung nach dem Hinweis von Schülern in den Mittagsstunden des 30.11.20 dingfest machen. Der 42 Jahre alte polnische Staatsbürger aus Lüchow hatte gegen 11:30 Uhr auf dem Gelände des Gymnasiums im Schulweg versucht ein hochwertiges E-Bike aus dem Fahrradunterstellplatz zu stehlen. Beim Versuch das E-Bike wegzutragen, wurde der Dieb durch Schüler angesprochen, so dass er das Bike zurückließ und flüchtete. Der Täter konnte durch alarmierte Polizeikräfte im Stadtgebiet im Rahmen der Fahndung gestellt werden.

Lüchow - Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Die Handtasche einer 73-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Morgenstunden des 30.11.20 im Gehwegbereich der Lange Straße. Die Seniorin war gegen 10:30 Uhr mit dem Fahrrad in der Lange Straße unterwegs, als sie durch ein Klappern auf den Diebstahl aufmerksam wurde. Ein Unbekannter hatte sich die Tasche gegriffen und verschwand damit. Eine genaue Täterbeschreibung gibt es aktuell nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Edelstahl-Pfosten gestohlen

Einen Edelstahl-Pfosten stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 27. und 30.11.20 von dem im Bau befindlichen behindertengerechten Zugang zum Thielenburger See - Schloßgraben. Es entstand ein Schaden von gut 25 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Kollision auf der Bundesstraße 4 - Uhlenring - 52.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision von drei Fahrzeugen kam es in den Morgenstunden des 01.12.20 auf der Bundesstraße 4 - Uhlenring. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf aus dem Landkreis Gifhorn war gegen 07:50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Lüneburg unterwegs. Dabei überholte der VW-Fahrer die Sattelzugmaschine Scania eines 27-Jährigen aus dem Landkreis Harburg und scherte kurz vor Ende der Überholspur ein. Im weiteren Verlauf musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dieses bemerkte der Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Auch ein hinter dem Lkw Scania fahrender Lkw-Fahrer eines MAN reagiert zu spät und fuhr auf den Lkw Scania auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 52.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - Betäubungsmittel bei 23-Jährigen sichergestellt

Einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 23-Jährigen kontrollierten Beamte in den späten Abendstunden des 30.11.20 im Bereich des Hammersteinplatzes. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Mann gegen 23:40 Uhr zwei Stoffsäckchen mit Amphetamin, MDMA und Anhaftungen von Marihuana sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bad Bevensen - betrunkener Mofa-Fahrer - 2,1 Promille

Einen 61 Jahre alten Mofa-Fahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 30.11.20 in der Medinger Straße. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann gegen 18:40 Uhr einen Alkoholwert von 2,1 Promille fest, so dass ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet.

Bienenbüttel - Kollision zwischen Pkws

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 30.11.20 auf der Kreisstraße 1 - Billungstraße. Eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW Mini wollte gegen 11:50 Uhr von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn einfahren und übersah dabei den Pkw Skoda eines 79-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch der Senior leichte Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell