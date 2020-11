POL-LG: ++ Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger in Haft ++ Sofa brennt - Brand in Küche ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger in Haft

Wie von hier berichtet, besteht der dringende Verdacht, dass ein 20-Jähriger bereits am 24. und 25.11.20 Ladendiebstähle in der Lüneburger Innenstadt begangen hat. In einem Fall waren es Schuhe, in zwei anderen Fällen Jacken bzw. Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro, die bei diesen Taten gestohlen wurden. Am Donnerstag, 26.11.20, gegen 13.50 Uhr, fiel der Tatverdächtige in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße auf. Er soll Parfüm im Wert von mehr als 150 EUR eingesteckt und am Ausgang Zeugen, die ihn aufhalten wollten, bedroht haben. Eine Polizeistreife hielt sich jedoch in der Nähe auf, als der 20-Jährige aus dem Drogeriemarkt rannte. Die Polizeibeamten liefen ihm hinterher und konnten ihn in der Rackerstraße stellen. Dem 20-Jährigen wurden Handfesseln angelegt und er wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde er am Vormittag des 27.11.20 einem Haftrichter am Amtsgericht Lüneburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.

Lüneburg - aggressiver Ladendieb

Am 26.11.20, gegen 16.35 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Täter einen Getränkemarkt in der Bleckeder Landstraße und steckte dort eine Flasche Vodka ein. Der Täter wurde offenbar von einem aufmerksamen Kunden beobachtet, der ihn an der Kasse auf den Diebstahl ansprach. Der Täter wurde sofort aggressiv. Den 33-jährigen Filialleiter, der den Täter aufforderte die Flasche zurückzugeben, schlug er ins Gesicht und flüchtete. Im Rahmen der folgenden Fahndung, konnten die Personalien eines erheblich alkoholisierten, bereits polizeilich bekannten 17-Jährigen festgestellt werden, der im dringenden Verdacht steht die Tat begangen zu haben. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Bleckede, OT Alt Garge - Pkw gestohlen

Am 25.11.20, zwischen 00.30 und 06.00 Uhr, wurde von einem Parkplatz im Waldring ein blauer, nicht mehr fahrbereiter Audi A3 gestohlen. Der Pkw stand bereits seit etlichen Monaten ohne Zulassung auf dem Parkplatz. Es ist anzunehmen, dass er mit einem Kran auf einen Transporter bzw. Trailer geladen wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - durch Fenster geklettert

Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen, 27.11.20, gegen 08.05 Uhr, durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung in der Marcus-Heinemann-Straße geklettert. Der Täter durchsuchte eines der Zimmer, während sich eine Bewohnerin in einem anderen aufhielt. Der Täter verschwand, ohne etwas gestohlen zu haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - die Polizei kontrolliert...

Am 27.11.20, wurde in der Straße In der Marsch eine Gurtkontrolle durchgeführt. Es wurden drei Gurtverstöße festgestellt und geahndet. Ebenfalls am Freitagvormittag wurde eine Verkehrskontrolle in der Salzstraße durchgeführt. Dort stand das "Verbot der Durchfahrt" im Fokus der kontrollierenden Beamten. Binnen zwei Stunden wurden 46 Fahrzeuge kontrolliert. 21 Fahrer bzw. Fahrerinnen konnten keine Ausnahmegenehmigung vorlegen und mussten ein Verwarngeld zahlen.

Hohnstorf/ Elbe - Gartenschuppen aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 25. und 26.11.20 einen Gartenschuppen in der Straße Fuchsbau auf. Aus dem Schuppen wurden ein Fahrrad und eine Bierkiste gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde bislang nicht weiter beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Großwitzeetze - Sofa brennt - Brand in Küche - Bewohner erleidet beim Löschversuch mit Gartenschlauch Rauchgasvergiftung

Zum Brand eines mit Stroh gefülltem Sofa kam es in den Abendstunden des 26.11.20 in einem alten Bauernhaus Im Rundling in Großwitzeetze. Das Sofa stand direkt neben einem Holzvergaserofen und fing gegen 20:00 Uhr Feuer. Der Brand breitete sich auf den Küchenbereich aus, so dass die Feuerwehr im Löscheinsatz war. Es entstand Gebäudeschaden. Ein 31 Jahre alter Bewohner erlitt beim Versuch den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen eine Rauchgasvergiftung.

Uelzen

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW ertappte die Polizei in den Morgenstunden des 26.11.20 in der Medinger Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 07:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THV verlief positiv.

Uelzen/Esterholz - schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person - junger Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Erdwall und Bäumen - weitere Pkw fahren in Pkw und Wrackteile

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den Abendstunden des 26.11.2020 auf der Landesstraße 270 zwischen Esterholz und Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW (aus der Samtgemeinde Aue) gegen 19:30 Uhr aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei Nebel (Sichtweite unter 100m) in Fahrtrichtung Uelzen in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der BMW prallte gegen einen Erdwall und zwei Bäume und wurde dabei komplett zerstört. Wrackteile des Pkw sowie der BMW selbst schleuderten dabei zurück auf die Fahrbahn.

Zwei kurze Zeit später passierende Pkw VW Golf und Pkw Audi kollidieren in der Folge mit Wrackteilen auf der Fahrbahn, wobei der Pkw Audi auch noch mit dem BMW selbst kollidiert und diesen in den Grünstreifen schleudert. Die beiden 29 und 55 Jahre alten Fahrerinnen erleiden leichte Verletzungen (u.a. Schock).

Der 25 Jahre alte Fahrer des BMW wurde in seinem Pkw eingeklemmt, so dass Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Einsatz kamen. Der Mann wurde aus dem Pkw-Wrack geholt und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 15.000 Euro.

Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Landesstraße war bis in die späten Abendstunden zum Teil voll gesperrt.

++ Unfallbild unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr mit Schwerpunkt "Ablenkung" überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.11.20 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Handyverstöße.

