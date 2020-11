Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ++ junger Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Erdwall und Bäume ++ weitere Pkw fahren in Pkw und Wrackteile ++

LüneburgLüneburg (ots)

++ schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ++ junger Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Erdwall und Bäume ++ weitere Pkw fahren in Pkw und Wrackteile ++

Uelzen/Esterholz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den Abendstunden des 26.11.2020 auf der Landesstraße 270 zwischen Esterholz und Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 25 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW (aus der Samtgemeinde Aue) gegen 19:30 Uhr aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei Nebel (Sichtweite unter 100m) in Fahrtrichtung Uelzen in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der BMW prallte gegen einen Erdwall und zwei Bäume und wurde dabei komplett zerstört. Wrackteile des Pkw sowie der BMW selbst schleuderten dabei zurück auf die Fahrbahn.

Zwei kurze Zeit später passierende Pkw VW Golf und Pkw Audi kollidieren in der Folge mit Wrackteilen auf der Fahrbahn, wobei der Pkw Audi auch noch mit dem BMW selbst kollidiert und diesen in den Grünstreifen schleudert. Die beiden 29 und 55 Jahre alten Fahrerinnen erleiden leichte Verletzungen (u.a. Schock).

Der 25 Jahre alte Fahrer des BMW wurde in seinem Pkw eingeklemmt, so dass Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Einsatz kamen. Der Mann wurde aus dem Pkw-Wrack geholt und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 15.000 Euro.

Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Landesstraße war bis in die späten Abendstunden zum Teil voll gesperrt.

