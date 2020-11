Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Schwere Brandstiftung an Dixi-Klo und Lkw-Plane - Zeugenhinweise erbeten ++ Langfinger von der Polizei gestellt ++ Sauna gerät in Brand - technischer Defekt ++

Lüneburg

Presse - 25.11.2020 ++

Lüneburg

Melbeck - Schwere Brandstiftung - Zeugenhinweise erbeten

Einem 20 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Uelzen ist es höchstwahrscheinlich zu verdanken, dass zwei Lkw-Fahrer, die jeweils im Führerhaus ihres Sattelzuges nächtigten, nicht durch einen Brand zu Schaden kamen. Der 20-Jährige hatte auf einem Parkplatz an der B4, zwischen Melbeck und Häcklingen einen Feuerschein wahrgenommen, als er mit seinem Pkw auf der Bundesstraße unterwegs war. Er wendete seinen Pkw und suchte den Parkplatz auf, wo er ein brennendes Dixi-Klo entdeckte. Auf dem Parkplatz standen außerdem zwei Sattelzüge; die Plane eines der Sattelauflieger war durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Der 20-Jährige wählte umgehend den Notruf. Die in den Führerhäusern der Sattelzüge schlafenden Fahrer wurden geweckt. Beide blieben unverletzt. Durch die Feuerwehr Melbeck wurde die brennende Plane des Aufliegers gelöscht. Das Dixi-Klo brannte aus. Der bei den Bränden entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 19.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Daimler Vito aufgebrochen

Zwischen dem 21.11.20, 18.00 Uhr, und dem 23.11.20, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Daimler Vito auf, der im Kirchweg etwa in Höhe Neue Straße abgestellt war. Aus dem Vito wurden Werkzeuge gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde noch nicht abschließend beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Amelinghausen - betrunken verunfallt

Am 25.11.20, gegen 03.30 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw die Lüneburger Straße aus Richtung Lüneburg kommend. Vor der Einmündung der Straße Triangel kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in Folge mit einem Verkehrsschild und einem jungen Baum zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Es besteht der dringende Verdacht, dass die 29-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbehalten und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Lüneburg - versuchter Einbruch

Am 24.11.20, gegen 19.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Eiskeller einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Terrassentür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen, gelangten jedoch nicht in das Haus hinein. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Langfinger von der Polizei gestellt

Ein polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretener 20-Jähriger fiel am Dienstag, 24.11.20 gleich zweimal auf. Am Vormittag befanden sich gerade zwei Polizeibeamte auf einer Fußstreife in der Schröderstraße, als sie einen Ruf vernahmen. Der 20-Jährige flüchtete, konnte jedoch in der Straße Neue Sülze gestellt werden. Er trug zwei Jacken, die er kurz zuvor in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Markt gestohlen hatte, bei sich. Die Jacken wurden einbehalten, der 20-Jährige zur Dienststelle verbracht und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Am Nachmittag, gegen 14.05 Uhr, stahl der 20-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro und erhielt noch eine weitere Strafanzeige.

Lüneburg - Senior von Taschendieb bestohlen

Einem 88-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag, 24.11.20, die Geldbörse gestohlen. Der 88-Jährige hielt sich in der Zeit von ca. 15.00 bis 15.10 Uhr, in der Filiale eines Geldinstituts in der Schröderstraße auf, als die Geldbörse verschwand. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Papiere. Es entstand ein Schaden von ca. hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Unfall auf Grundschul-Parkplatz - Zeugen gesucht

Am 24.11.20, zwischen 12.15 und 15.15 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw gegen einen blauen Ford Fiesta, der auf dem Parkplatz der Grundschule in der Straße Zum Lopautal abgestellt war. An dem Ford entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Lüneburg - Betrüger am Telefon

Ein Lüneburger Senior wurde vom 23. und 24.11.20 von Betrügern angerufen und darüber informiert, dass er einen Geldbetrag in nicht unerheblicher Höhe gewonnen habe. Um diesen in Empfang nehmen zu können, sollte er vorab mehrere Gutscheinkarten im Wert von insgesamt 1.000 Euro kaufen und die Codes durchgeben. Der Senior informierte die Polizei, so dass die Betrüger leer ausgingen. In anderen Fällen gaben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus. Einer versuchte einen Lüneburger über sein Vermögen auszufragen und davon zu überzeugen, dass Mitarbeiter eines Geldinstitutes dieses veruntreuen würden. Ein anderer erzählte eine Geschichte über Einbrecherbanden, die in Lüneburg unterwegs seien. Auch diese Senioren wandten sich an die "richtige Polizei", sodass die Betrüger leer ausgingen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Zwischen dem 23.11.20, 20.00 Uhr, und dem 24.11.20, 11.40 Uhr, wurde ein VW Transporter, der in der Johanna-Kirchner-Straße abgestellt war, von Unbekannten beschädigt. U.a. malten die Täter mit einem Stift auf der Motorhaube des VW. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Straßen zeitweise gesperrt

In Adendorf kam es am Mittwochmorgen zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, da die Dorfstraße für eine Baumfällung zeitweise halbseitig gesperrt war. Gefällt wurde der Weihnachtsbaum, der anschließend unter Polizeibegleitung zum Rathausplatz gebracht und dort aufgestellt.

Lüneburg - Vollbrand eines Pkw - Feuerwehr im Löscheinsatz - technische Ursache wahrscheinlich - Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet

Zu Verkehrsbehinderungen und einem Feuerwehreinsatz kam es in den frühen Morgenstunden des 25.11.20 in der Dahlenburger Landstraße aufgrund des Vollbrandes eines Pkw Mercedes. Das Fahrzeug war gegen 07:30 Uhr während der Fahrt in Brand geraten. Verkehrsteilnehmer hatten den Fahrer auf Flammenbildung aufmerksam gemacht, so dass dieser stoppte und das Fahrzeug verlassen konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Aufgrund des Löscheinsatzes und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen im östlichen Stadtgebiet.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Sauna gerät in Brand - technischer Defekt

Zum Brand einer Garten-Sauna kam es in den Nachmittagsstunden des 24.11.20 in der Bahnhofstraße. Die Eigentümerin hatte selbst gegen 15:30 Uhr Rauchentwicklung aus der Sauna wahrgenommen. Der Innenbereich der Sauna brannte komplett aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Ranzau - Nordmanntannen entästet - Polizei ermittelt

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei nach einem Voradventlichen Baumschnitt in Ranzau. Unbekannten hatten im Zeitraum vom 16. bis 23.11.20 auf einem umzäunten Gelände insgesamt sieben ca. 3,5 Meter hohe Nordmanntannen entästet und die Äste vermutlich als Weihnachtsdekoration mitgenommen. Es entstand ein Schaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pkw BMW Mini verunfallt - Verursacherin haut ab und lässt Fahrzeug zurück - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine vermutlich weibliche Fahrzeugführerin eines Pkw BMW Mini aus Uelzen. Die Fahrerin hatte in den Abendstunden des 24.11.20 gegen 21:00 Uhr auf der Bundesstraße 4 - Uhlenring - im Auffahrtsbereich Bad Bodenteich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke auf einer Länge von gut 12 Metern. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei war kein Fahrer vor Ort. Erst im weiteren Verlauf kam ein Pkw und brachte den vermeintlichen Fahrer des verunfallten Pkw. Nach Zeugenangaben hatte jedoch eine Frau das Unfallfahrzeug gefahren. Die Polizei ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Eindringen in Autowaschanlage scheitert

In das Gebäude einer Autowaschanlage in der Hansestraße versuchten Unbekannte in den Abendstunden des 24.11.20 einzubrechen. Die Täter hebelten gegen 19:00 an einer Tür und beschädigten ein Kunststofffenster. Ein Eindringen gelangt nicht, so dass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - mit Leichtkraftrad auf Pkw aufgefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads in den Nachmittagsstunden des 24.11.20 in der Gudestraße. Der Heranwachsende war gegen 14:15 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm abbremsenden Pkw VW Touran aufgefahren. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Uelzen - Sattelzug weicht Tier aus - mit geparktem Sattelzug kollidiert - 20.000 Euro Sachschaden

Einem die Fahrbahn plötzlich querenden Tier wich ein 36 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs MAN Truck in den späten Abendstunden des 24.11.20 Im Böh aus. Der Sattelzug kam gegen 23:45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Sattelzug DAF, so dass ein Sachschaden von gut 20.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

