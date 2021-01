Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: EDENKOBEN - Ladendiebstahl in Supermarkt

Edenkoben (ots)

Am Freitagmittag, den 15.01.2012 um 13:00 Uhr, nahm ein 41-Jähriger scheinbar fälschlicher Weise an, dass Auslagen eines Supermarktes gratis seien. Der Mann aus dem Raum Edenkoben steckte nämlich Artikel im Wert von rund 35 EUR in seine Jackentasche, ohne der Ansicht zu sein, diese bezahlen zu müssen. Dies fiel dem Ladendetektiv auf, der den Mann ansprach und die Polizei hinzuzog. Die Konsequenz daraus dürfte ihn nun deutlich teurer kommen, als der Einkauf selbst. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Pascal Boellinger



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



