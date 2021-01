Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Landau (ots)

In der Nacht auf den 16. Januar wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle wegen eines defekten Scheinwerfers festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Dem 25-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Edenkoben wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ihn erwartet neben einer Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

