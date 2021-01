Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Herxheim (ots)

Am frühen Morgen des 15. Januar 2021 kam es bei noch vorherrschender Dunkelheit gegen 05:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Verlauf der L543 von Herxheim in Richtung Insheim ca. 300m nach dem Kreisverkehr vorm Möbelhaus Weber. Ein am Unfall beteiligter PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, nachdem er zuvor beinahe einen Frontalzusammenstoß verursachte und es nur durch schnelle Reaktion zu bloßem Kontakt und Sachschaden beider Außenspiegel kam. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

