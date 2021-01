Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim-Verkehrsunfallflucht Donnerstag, 14.01.2021, zwischen 11.00 Uhr - 18.00 Uhr

Germersheim (ots)

An Hauswand hängen geblieben und abgehauen!

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Grabengasse Richtung Mittlere Ortsstraße in Rülzheim. Aus bis dato ungeklärter Ursache streifte er eine Ecke der Hauswand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub! Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

