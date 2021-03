Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Autos beschädigt

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohandels an der Siemensstraße fünf Fahrzeuge beschädigt. Dabei schlugen die Täter die Frontscheiben der Autos ein. Die entstandene Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer (05952)998960 entgegen.

