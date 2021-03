Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW Polo beschädigt

Meppen (ots)

Am vergangenen Donnerstag wurde zwischen 08.50 - 10.45 Uhr ein schwarzer VW Polo beschädigt. Der PKW stand während dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Krankenkasse an der Kuhstraße in Höhe Am Probst Busch. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

