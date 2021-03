Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Haselünne (ots)

Am vergangenen Donnerstag haben bislang unbekannte Täter einen VW Polo an der Beifahrerseite beschädigt. Der PKW stand zwischen 08.45 -13.00 Uhr am Piusweg in Höhe der Einmündung zur Hammer Straße.

Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell