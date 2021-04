Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt unter Kokaineinfluss Auto

Hagen (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fahrend wurde ein 51-Jähriger am Donnerstag (29.04.2021) durch die Polizei mit seinem Auto auf der Knippschildstraße angehalten. Kurz nach Mitternacht war der Hagener mit dem Opel in Fahrtrichtung Fley unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann stark schwitzte. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er Kokain zu sich genommen hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau aller berauschenden Mittel untersagt. Er erhielt eine Anzeige. (arn)

