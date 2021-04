Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher bei Ladendiebstahl beobachtet

Hagen (ots)

Ein 14-Jähriger wurde Mittwoch (28.04.2021) bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Der Jugendliche war gegen 13.45 Uhr in einem Kaufhaus in der Hohenzollernstraße und sah sich Sonnenbrillen an einem Aussteller an. Er probierte mehrere Modelle an, riss schließlich von einem das Preisschild ab und steckte die Sonnenbrille im Wert von knapp 13 Euro in seine Jackentasche. Bei dem Diebstahl wurde er von einem 46-jährigen Ladendetektiv beobachtet, der ihn ansprach, als er ohne zu zahlen das Geschäft verlassen wollte. Der 14-Jährige erhielt ein Hausverbot für das Kaufhaus und eine Anzeige. Die Polizei übergab ihn an die Erziehungsberechtigten. (arn)

