POL-HA: Kind bei Unfall mit Auto leicht verletzt

Am Karweg wollte ein 9-Jähriger am Mittwoch (28.04.2021) gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad eine Hauseinfahrt hinabfahren. Er fuhr anschließend ungebremst auf die Straße, wo es zum Zusammenstoß mit einem Renault kam. Der 44-jährige Fahrer war mit dem Auto aus Richtung Dickenbruchstraße kommend in Richtung Dammstraße unterwegs. Durch die Kollision stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Es wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. (arn)

