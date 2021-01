Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15. Januar 2020

Einbruch in Bäckerei

Cadenberge. In dem Zeitraum von Donnerstag, den 14. Januar, 18.30 Uhr, auf Freitag, den 15. Januar, 03.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei in der Gewerbestraße ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, Diebesgut ist sehr wahrscheinlich nicht erlangt worden. Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Hemmoor, Tel. 04771/6070, oder bei jeder andere Polizeidienststelle melden mögen.

Illegale Müllentsorgung

Elmlohe-Neumühlen. Vermutlich im Verlauf dieser Woche entsorgten bislang unbekannte Täter im Bruchteilsweg, Elmlohe-Neumühlen, eine größere Menge Fliesenreste und Bauschutt. Es handelt sich um ca. 1m³ Unrat. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland, Tel. 04743/928-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

