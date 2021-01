Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Transporter beschädigt - Geschädigter gesucht

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Mittwochmorgen (13.01.2021), gegen 09:25 Uhr, parkte eine 55-jährige Loxstedterin ihren Pkw am Fahrbahnrand in der Claus-Gieschen-Straße in Höhe der Keilstraße. Beim Parken touchierte sie mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz einen silbernen oder weißen Transporter/Kleinbus. Der Schaden müsste am Fremdfahrzeug vorne links entstanden sein. Da die Unfallverursacherin kein Mobiltelefon bei sich trug, suchte sie eine nahegelegene Arztpraxis auf und informierte die Polizei. Bei der Rückkehr zum Unfallort hatte sich der beschädigte Transporter bereits entfernt. Ein Kennzeichen hatte sich die Verursacherin nicht notiert. Der Geschädigte möge sich deshalb bei der Polizei in Loxstedt (04744-731660) oder der Polizei in Schiffdorf (04706-9480) melden.

