Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch in Hemmoor +++ Versuchter Wohnungseinbruch in Otterndorf +++ Raub in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am vergangenen Montagmorgen (11.01.2021) ist es, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 10:30 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in der Dorfstraße in Hemmoor gekommen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Tür Zutritt in eine Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses. Was die Täter entwendeten, ist noch nicht abschließend bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771-6070) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Samtgemeinde Hadeln/Otterndorf. In der Zeit vom vergangenen Mittwochabend bis zum gestrigen Dienstagnachmittag (06.01. bis 12.01.2021) versuchten bisher unbekannte Täter in ein Haus an der Straße "Am Schloßgraben" in Otterndorf einzubrechen. Sie machten sich hierbei an der Haustür zu schaffen, konnten diese jedoch nicht überwinden. Es blieb beim Versuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Cuxhaven. Am Dienstagabend (12.01.2021), gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem Raub im Bereich des Bahnhofs in Cuxhaven. Dabei wurde einem 17-Jährigen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste das Portemonnaie entwendet. Das spätere Opfer kannte dabei zwei der insgesamt fünf Täter/innen, die ihn im Bereich des Bahnsteigs bedrängten, um Bargeld zu erlangen. Schließlich schlug der Haupttäter, ein 17-jähriger Cuxhavener, das Opfer mit der Faust in dessen Gesicht und beim Weglaufen wurde dann noch dessen Geldbörse von einem der Täter aus der Tasche gezogen. Bei der weiteren bekannten Täterin handelt es sich um eine 14-jährige Cuxhavenerin. Die übrigen drei Täter (alle männlich) werden derzeit noch ermittelt. Es waren Kräfte der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Cuxhaven im Einsatz.

