Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebe haben Zigarettenautomaten im Visier

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Offenwarden/Lehnstedt. Am vergangenen Sonntagabend (10.01.2021), gegen 23:10 Uhr, versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Offenwarden in der Hauptstraße 4 aufzusprengen. Dies gelang jedoch nicht, so dass die Täter ohne Beute entkamen.

Darüber hinaus wurde in dieser Nacht ein weiterer Automat in Lehnstedt, Am Steingrab, aufgebrochen. Hier konnten die Täter mit Diebesgut flüchten. Eine Fahndung verlief negativ. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizei in Schiffdorf (04706-9480).

