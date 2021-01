Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Werkstatt in Cuxhaven +++ Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Hagen i. B.

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (08.01. bis 11.01.2021) kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt der Martinsgemeinde Cuxhaven in der Straße "Vorwerk" in Cuxhaven. Dabei verschafften sich der/die Täter/innen Zugang zu einem Lagerraum und entwendeten drei Rasenmäher. Außerdem wurde versucht, in weitere Räumlichkeiten zu gelangen, was erfolglos blieb. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu wenden.

Hagen im Bremischen/Wulsbüttel. Am späten Montagabend (11.01.2021), gegen 23:15 Uhr, befuhren zwei Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf die L 135 im Bereich Wulsbüttel in südlicher Richtung. Ein aus Wulsbüttel auf der K 48 kommender 29-jähriger Beverstedter missachtete mit seinem Kleintransporter das Verkehrszeichen 206 ("Stopp") im Kreuzungsbereich zur L 135 und zwang den Vorausfahrenden des Funkstreifenwagens dadurch zu einer Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 29-Jährige wurde anschließend angehalten und kontrolliert. Dabei wurde sowohl eine alkohol- als auch eine betäubungsmittelinduzierte Beeinflussung festgestellt. In Verbindung mit festgestellten sog. "Ausfallerscheinungen" wurde dem Fahrer eine Straßenverkehrsgefährdung zur Last gelegt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen. Auch der Gefährdete, ein 48-jähriger Hagener, konnte ermittelt werden.

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

