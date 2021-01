Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Sievern

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. Zwischen vergangenem Freitag und Sonntag (08.01. bis 10.01.2021) drangen Unbekannte durch ein Fenster in das Café einer noch nicht vollständig fertiggestellten Wohnanlage im Tajenfeld in Sievern ein. Aus den Räumlichkeiten wurden eine Profi-Kaffeemaschine und eine Pumpkanne entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland (04743-9280) zu wenden.

