Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollstuhlfahrer mit Haftbefehl gesucht

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am späten Dienstagabend (22.12.) fiel einem aufmerksamen Bürger, gegen 23:30 Uhr, "Auf dem Hundert Morgen" in Kapellen ein Rollstuhlfahrer auf. Dieser schob das Gefährt und war augenscheinlich in Richtung der nahegelegen Autobahn 46 unterwegs. Der Zeuge informierte richtigerweise sofort die Polizei.

Eine Streife konnte den 46-jährigen Rollifahrer noch rechtzeitig im Autobahnanschluss Kapellen stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass er ordentlich dem Alkohol zugesprochen hatte, sondern auch ein Strafvollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Neuss über vier Monate wegen Diebstahlsdelikten vorlag.

Der Mann aus Litauen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde festgenommen und befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

