Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Bike-Unfall mit einer verletzten Person in Warburg

Warburg (ots)

Am Mittwoch, dem 17.06.2020, ereignete sich gegen 17 Uhr in Warburg auf dem Radweg der Straße "Paderborner Tor" ein Radfahrunfall. Die E-Bike-Fahrerin, die einen Helm trug, kam von dem asphaltierten Radweg kurzzeitig ab. Als sie über die asphaltierte Kante auf den Radweg zurückfahren wollte, kam es auf dem nassen Untergrund zum Sturz. Dabei zog sich die Frau eine schwere Verletzung am Fuß zu, so dass sie durch den Rettungsdienst in ein Kasseler Krankenhaus gebracht wurde. /ell

