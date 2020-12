Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alleinunfall - Fahrer geriet unter Alkoholeinfluss auf Straßenbahngleise

NeussNeuss (ots)

Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (23.12.) in Neuss. Gegen 08:10 Uhr war ein 48-jähriger Kaarster mit seinem Peugeot auf der Heerdterbuschstraße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte er in Höhe der Einmündung Heerdterbuschstraße/Düsseldorfer Straße nach links in Richtung Düsseldorf abzubiegen. Dabei geriet der Kleinwagen in das dortige Gleisbett.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Vortest bestätigte die Wahrnehmung der Ordnungshüter. Der unverletzte Fahrer hatte offensichtlich deutlich dem Alkohol zugesprochen.

Ein Bereitschaftsarzt entnahm ihm auf der Wache die erforderlich gewordene Blutprobe. Den Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Ein Abschleppdienst entfernte den beschädigten Wagen von der Örtlichkeit.

Die Gleise der Düsseldorfer Straße blieben für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

