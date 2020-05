Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter Exhibitionist im Bus

Polizei sucht weitere Zeugen

Wesel (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09.40 Uhr zeigte sich ein Unbekannter einer 27-jährigen Weselerin, die in einem Bus von Oberhausen nach Wesel unterwegs war, in schamverletzender Weise.

An der Haltestelle "Am Lippeschlösschen" / Willy-Brandt-Straße verließ der Unbekannte den Bus und flüchtete in Richtung Voerde.

Beschreibung des Unbekannten:

30 - 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dünne Figur, lange, braune Haare, dunkle Augen. Er trug eine braune Hose, blaues T-Shirt und einen braunen Schal mit dunkelbraunem Schriftzug. Der Mann wirkte ungepflegt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

