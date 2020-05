Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Büro eines Fliesengeschäfts an der Thyssenstraße ein. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen.

In der selben Nacht stiegen Einbrecher in eine Tischlerei an der Hedwigstraße ein. Sie beschädigten mehrere Schränke und versuchten, zwei Zug- und Kappsägen zu stehlen. Dies gelang ihnen nicht, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell