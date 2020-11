Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201125-3: Versuchter und vollendeter Tankstelleneinbruch - Kerpen/Elsdorf

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. November) sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in Kerpen eingebrochen. Zu einem Versuch ist es ebenfalls durch unbekannte Täter in Elsdorf gekommen. Um 01:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruchalarm bei einer Tankstelle an der Bahnstraße in Kerpen. Die Polizisten vor Ort stellten eine geöffnete Eingangstür und Rauch fest, der aus der Tankstelle strömte. Die unbekannten Tatverdächtigen hatten durch den Einbruch eine Vernebelungsanlage ausgelöst. Bei dem Einbruch erbeuteten sie Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Höhe. Die Ermittler vermuten, dass die Täter mit einem Fahrzeug vom Tatort flüchteten. Beschreibungen von drei Tatverdächtigen, die sich in der Tankstelle befanden, liegen der Polizei vor. Die erste Person trug eine schwarze Sturmhaube, eine grüne Jacke und eine Jeanshose. Die zweite Person trug ebenfalls eine Sturmhaube. Außerdem eine helle Jeans und eine schwarze Jacke. Die dritte Peron trug einen grauen Kapuzenpullover, eine Jeans und einen Mund-Nasen-Schutz. Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Zu einem versuchten Tankstelleneinbruch kam es zwischen 22:00 und 05:45 Uhr in Elsdorf an der Köln-Aachener-Straße. Dort hatten unbekannte Täter die Scheibe der Haupteingangstür beschädigt, drangen aber nicht in das Tankstellengebäude ein. Das Kriminalkommissariat 21 sucht Zeugen, die die Tat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

