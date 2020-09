Polizei Gütersloh

POL-GT: Kreuzungsunfall am Wieksweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Donnerstagnachmittag kam es an der Kreuzung Wieksweg/ An der Wegböhne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Seat-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück und einem 44-jährigen Mercedes-Fahrer aus Oelde.

Der 57-Jährige befuhr die Straße An der Wegböhne aus Richtung Oelder Straße kommend. Als er nach links in den Wieksweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes- Fahrer, der den Wieksweg in Fahrtrichtung St. Vit befuhr.

Der 44-Jährige wurde zur stationären Behandlung per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro.

