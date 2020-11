Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201125-1: Festnahme nach Raub auf Kiosk - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 37-Jährige forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Zigaretten. Sie konnte zunächst flüchten und ist von Polizeibeamten später in ihrer Wohnung festgenommen worden.

Die 37-Jährige betrat am Montagmorgen (23. November) um 11:00 Uhr den Kiosk an der Bahnhofstraße in Horrem. Dort forderte sie eine 29-Jährige auf, ihr Zigaretten zu geben. Ihrer Forderung verlieh sie Nachdruck unter Vorhalt eines Messers, womit sie nicht nur die 29-Jährige bedrohte, sondern auch einen anwesenden Kunden (50). Zudem schlug die 37-Jährige auf die 29-Jährige ein, bevor sie die Flucht in ein benachbartes Haus antrat. Dort konnte die Täterin wenig später von Polizeibeamten festgenommen werden. Die Frau stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft Köln stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft. Dem Antrag folgte ein Haftrichter am Dienstagmorgen (24. November) und schickte die Täterin in eine Justizvollzugsanstalt. (bm)

