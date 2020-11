Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201124-4: Bilanz einer mehrstündigen Verkehrskontrolle - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat auf der Bundesstraße (B) 264 mit ESO-Technik die Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern überprüft.

Auf der B264 in Höhe der Autobahnabfahrt Türnich hat der Verkehrsdient am Freitag (20. November) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr das Geschwindigkeitsniveau der Verkehrsteilnehmer gemessen. Die Bundesstraße verjüngt sich dort von zwei Spuren auf eine Spur, weswegen dort ein Überholverbot und 70 km/h angeordnet sind.

In dem dreistündigen Zeitraum hielten sich 77 Verkehrsteilnehmer nicht an die Vorschriften. Neben 63 Verwarngeldern werden auch 14 Anzeigen im Punktebereich erfolgen. Für drei besonders Eilige wird die Bußgeldstelle voraussichtlich ein Fahrverbot anordnen. Spitzenreiter war ein Opelfahrer, der mit gemessenen 140 km/h das doppelte der erlaubten Geschwindigkeit fuhr. Da man hier von Vorsatz ausgehen kann, erwartet ihn ein Bußgeld von 960 Euro (480 EUR x 2), zwei Punkte im Strafregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Nicht viel weniger schnell waren auch ein BMW, der mit gemessenen 132 km/h noch über die Sperrfläche überholte und eine Dame, die mit 126 km/h auch sehr eilig unterwegs schien. Sie alle erhalten in der nächsten Zeit Post von der Bußgeldstelle.

Die Kontrollstelle war nicht angekündigt. Verkehrsteilnehmer müssen neben den im Internet unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/geschwindigkeitskontrollen-der-polizei-im-rhein-erft-kreis regelmäßig angekündigten Messstellen auch an anderen Örtlichkeiten in den Städten des Rhein-Erft-Kreises mit Tempokontrollen rechnen. (bm)

