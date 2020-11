Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201124-2: Trickdieb erbeutete Bargeld - Erftstadt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (21. November) hat ein unbekannter Mann in eine Kasse eines Geschäfts am Römerhofweg gegriffen und Bargeld entwendet.

Der Unbekannte kam gegen 13:30 Uhr in das Geschäft und kaufte eine Tafel Schokolade. An der Kasse bezahlte er mit einem 50-Euro-Schein und verwickelte den Verkäufer (57) in ein Gespräch. Immer wieder deutete er auf die Geldscheinnummerierung. Da der Unbekannte lediglich schlechtes Englisch sprach, war dem 57-Jährigen nicht klar, was der Mann von ihm wollte. Plötzlich griff der Tatverdächtige in die Kasse, holte eigenhändig mehrere Geldscheine heraus und verließ das Geschäft. Der Kassierer stellte kurz darauf fest, dass mehrere hundert Euro in der Kasse fehlten.

Laut Zeugenangaben war der Dieb asiatischen Aussehens, etwa 180 Zentimeter groß und kräftig. Er hatte eine Bauchtasche und war sportlich gekleidet. Im Laden sprach er lediglich Englisch. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

