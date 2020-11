POL-REK: 201123-5: Brandursachenermittlung abgeschlossen - Wesseling

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Ein technischer Defekt ist ursächlich für das Brandgeschehen am Wochenende im Sperlingsweg. Wir berichteten mit Erstmeldung 201122-1: Brand in Wesseling.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth haben den Brandort am Montagmorgen (23. November) begangen und kommen nach eingehenden Untersuchungen am Brandort zu dem Schluss, dass ein technischer Defekt an dem Fahrzeug, welches unter dem Carport stand, ursächlich für das verheerende Feuer war. (bm)

