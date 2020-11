POL-REK: 201123-3: Parkscheinautomat aufgebrochen - Brühl

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Parkscheinautomat aufgebrochen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. November) haben zwei Unbekannte Bargeld aus einem Parkscheinautomaten entwendet und einen erheblichen Sachschaden verursacht. Zwischen 01:34 und 01:39 Uhr hebelten zwei unbekannte Männer einen Parkscheinautomaten "An der Alten Brauerei" auf einem Parkdeck der Giesler Galerie auf. In dem Gerät befand sich nur eine geringe Menge an Bargeld. Die Tatverdächtigen verursachten jedoch einen hohen Sachschaden durch das Aufhebeln des Automaten. Beide Tatverdächtige waren 18 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer der Täter war etwa 165 bis 175 Zentimeter groß, trug eine dunkle Wellensteyn Jacke, eine helle Hose und schwarze Nike-Schuhe mit weißer Sohle. Der zweite Täter war 180 bis 190 Zentimeter groß, trug eine dunkle Winterjacke, eine dunkle Hose und schwarze Nike Schuhe mit hellem Logo. Die Polizei bittet Zeugen, die Personen mit entsprechender Beschreibung in der Nähe des Tatortes gesehen haben, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

