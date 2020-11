Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201123-2: Zeuge sah Einbrecher - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Täter brach in ein Haus an der Schollsbrücke ein, durchwühlte es und entkam mit Schmuckstücken eines aufgehebelten Tresors.

In der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 18:10 Uhr brach ein Unbekannter am Freitag (20. November) in das Haus eines Ehepaares (65/76) in der Straße "Schollsbrücke" in Stotzheim ein. Dort betrat er die Räume und durchwühlte sämtliche Schränke. Einen im Obergeschoss stehenden Tresor schaffte der Täter auf die Terrasse und hebelte ihn auf. In diesem lagen nach Angaben der Geschädigten Schmuckstücke. Als das Ehepaar um 18:10 Uhr heimkehrte, bemerkte es den Einbruch und informierte die Polizei.

Bei der Kriminalwache meldete sich später ein Zeuge, der angab, am Morgen um 09:10 Uhr eine ihm unbekannte männliche Person auf dem Grundstück gesehen zu haben, die sich in Richtung der Terrasse des Hauses bewegte. Zu diesem Zeitpunkt informierte der Zeuge jedoch nicht die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei rät, in der dunklen Jahreszeit auch jenseits der eigenen Grundstücksgrenzen aufmerksam zu sein und bei Unregelmäßigkeiten keine Scheu zu haben, unverzüglich den Notruf 110 der Polizei zu wählen. Eine gut funktionierende Nachbarschaft kann Einbrüche effektiv verhindern. Jeder aufmerksame Nachbar ist eine sinnvolle Ergänzung zu technischen Hilfsmitteln, die an Haus und Hof montiert werden können. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell