Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Seniorin bei Haustürgeschäft betrogen; Möglingen: BMW zerkratzt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Freiberg am Neckar-Geisingen: Seniorin bei Haustürgeschäft betrogen

Eine Seniorin aus der Leharstraße im Freiberger Stadtteil Geisingen wurde am Mittwoch gegen 14.00 Uhr bei einem Haustürgeschäft Opfer eines Betrügers. Der Täter bot der Frau die Reinigung ihrer Einfahrt und der Terrasse mit einem Hochdruckreiniger an. Die Arbeiten führte der Unbekannte schließlich auch aus. Er berechnete seinen Arbeitslohn pro gereinigten Quadratmeter. Die Frau bezahlte schließlich einen dreistelligen Betrag. Als sie die gereinigte Fläche anschließend nochmals selbst ausmaß, stellte sie fest, dass der Täter die doppelte Fläche berechnet hatte. Der Mann wurde als etwa 70 Jahre alt, klein und dicklich beschrieben. Er sei mit einem weißen PKW Kombi unterwegs gewesen. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/61378-0, bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.

Möglingen: BMW zerkratzt

Zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 09.20 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter in der Straße "Im Bornrain" in Möglingen eine Sachbeschädigung. Der Unbekannte zerkratzte einen BMW, der auf einem privaten Stellplatz stand. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/1500170 beim Polizeiposten Asperg zu melden.

