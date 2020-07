Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Jugendzentrum - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag- und Montagnachmittag, 03.-06.07.20, wurde in das Jugendzentrum in der Brückenstraße in Hauingen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Hier wurde eine Spielekonsole und ein dazugehöriges Spiel entwendet. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Bereich gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell