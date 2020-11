Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201123-4: Mann versuchte in Getränkemarkt einzubrechen - Bedburg

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen (21. November) hat ein unbekannter Mann versucht, die Haupteingangstür eines Getränkemarktes an der Bahnstraße aufzubrechen. In der Zeit zwischen 04:00 und 05:00 Uhr versuchte sich ein Unbekannter auf unterschiedliche Weise Zutritt zu einem Getränkemarkt zu verschaffen. Neben einem Hebelwerkzeug versuchte es der Mann auch mit seinem eigenen Körpergewicht. Er scheiterte an der verschlossenen Tür und flüchtete später über die Bahnstraße. Während der Tat trug er eine helle Jogginghose und einen hellen Kapuzenpullover. Sollten Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen auf der Bahnstraße wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

