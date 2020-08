Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Trickbetrug in Titisee

Freiburg (ots)

Drei bislang unbekannte männliche Täter im Alter zwischen 20 - 25 Jahre, südländisches Aussehen, hatten sich am 21.08.2020, zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr, in Titisee in einem in der Jägerstraße befindlichen Schuhgeschäft aufgehalten. Bei einem vorgetäuschten Einkauf erlangten die unbekannten Täter durch einen Geldwechselbetrug einen dreistelligen Eurobetrag.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht ermittelt Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise.

