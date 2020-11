Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201124-3: Einbrecher im Haus bemerkt - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 34-Jährige hörte verdächtige Geräusche im Haus ihrer Eltern, ging diesen nach und traf auf zwei Einbrecher, die letztlich mit Schmuck entkamen.

Kurz nachdem ihre Eltern das Haus am Montagmorgen (23. November) um 10:40 Uhr verlassen hatten, hörte die 34-jährige Tochter, die sich im zweiten Stock des Hauses in der Peter-Engels-Straße befand, laute Geräusche im ersten Obergeschoss. Im Glauben, ihre Eltern seien zurückgekehrt, ging die 34-Jährige in das erste Obergeschoss und traf dort auf einen Mann, der sie in osteuropäischer Sprache ansprach. Die 34-Jährige stieß den Unbekannten die Treppe hinunter, der dabei stürzte. Im Erdgeschoss kam beiden ein weiterer Einbrecher aus dem Keller entgegen. Beide Männer verließen das Haus und liefen in Richtung Stotzheimer Straße davon.

Die Täter sind etwa 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Beide waren unter anderem mit Jeans und schwarzen Kappen bekleidet. Einer trug zudem eine blaue Jacke.

Polizeibeamte stellten später fest, dass die Täter die Hauseingangstür aufgehebelt hatten. Sie betraten unter anderem das Schlafzimmer, räumten sämtliche Schränke aus, verteilten die Kleidungsstücke und entkamen letztlich mit einer 30x25 Zentimeter großen Schmuckschatulle, in der sich Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro befanden.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder der Flucht der Einbrecher machen können, sich umgehend unter Telefon 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es ein Trugschluss ist, dass die Täter ausschließlich im Schutz der Dunkelheit Einbrüche begehen. Das Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass die Täter ihre Objekte beobachten und kurz nach dem Verlassen dort gewaltsam einbrechen. Das kann morgens, mittags oder auch abends sein. Daher ist der Schutz der Häuser wichtiger denn je! Neben den technischen Sicherungen ist eine gut funktionierende Nachbarschaft wirksamer als jede nur erdenkliche Alarmanlage. Über den Notruf 110 ist die Polizei rund um die Uhr für Hinweise erreichbar. (bm)

