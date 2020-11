Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Raubüberfall: Ermittlungskommission "Maske" ins Leben gerufen

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet / Herford - Am Freitagabend, 06.11.2020, ereignete sich in einer Tankstelle an der Heeper Straße, Höhe Ravensberger Park, ein bewaffneter Raubüberfall. Der Täter konnte mit seiner Beute flüchten.

Gegen 22:25 Uhr betrat der Täter die Tankstelle, in der sich zu diesem Zeitpunkt nur der Kassierer und ein weiterer Kollege befanden. Zielstrebig ging der Unbekannte auf den Kassierer zu und forderte die Herausgabe des Geldes. Um seine Forderung zu verdeutlichen, drohte er dem Kassierer mit einer Schusswaffe. Der Kassierer kam der Aufforderung des Räubers nach. Mit der Beute verließ der unbekannte Mann den Tatort über die Heeper Straße, in Richtung Innenstadt.

Der Täter verdeckte sein Gesicht mit einer Karnevalsmaske, die wie folgt beschrieben wird: Vollmaske mit angesetzten hellblonden, leicht grünlich schimmernden langen gelockten Haaren, weißer Haut und roten Lippen (sog. "Joker-Maske"). Des Weiteren trug er einen schwarzen dünnen Pullover, eine weite weiße Hose und weiße Laufschuhe.

Aufgrund einer gleichen Täterbeschreibung bei einem Raubüberfall am Samstagmorgen, 07.11.2020, auf einen Verbrauchermarkt in Herford, stehen die Bielefelder Kriminalpolizisten in engem Kontakt mit den Ermittlern der Kreispolizeibehörde in Herford. Die Herausgabe des Geldes war bei diesem Tatgeschehen aufgrund bestehender Sicherungsmaßnahmen nicht möglich. Der Täter brach die Tatausführung ab und flüchtete ohne Beute.

Die seit dem 06.11.2020 eingerichtete Ermittlungskommission "Maske", beim Kriminalkommissariat 14 unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Jürgen Heinz, nimmt sich des Raubüberfalls an. Ob ähnliche Überfälle auf Bielefelder Geschäfte in jüngster Zeit mit diesen Taten in Verbindung stehen, ist Teil der Ermittlungsarbeit.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Täter oder Tatgeschehen unter 0521/545-0.

Kreispolizeibehörde Herford: "Bewaffneter Raubüberfall", 07.11.2020, 10:33: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4756166

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell