POL-BI: Elektroroller und Mountainbike geraten in Brand

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte gehen bei einem Brand von zwei Fahrzeugen am Freitag, 06.11.2020, an der Straße Teichsheide von einer Brandstiftung aus - Zeugen gesucht.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein 35-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses, dass ein Elektroroller in Flammen stand, der unmittelbar neben dem Hauseingang stand. Gemeinsam mit weiteren Mietern versuchte er vergebens das Feuer zu löschen.

Erst den alarmierten Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen zu ersticken. Der Elektroroller war jedoch vollständig abgebrannt. Die gesamte Verkleidung und Verkabelung des Fahrzeugs war geschmolzen.

Ein Mountainbike, das ganz in der Nähe stand, wurde am Hinterrad stark beschädigt. Auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine Dämmplatte schmolz und löste sich von der Fassade.

Da die Einsatzkräfte vor Ort ausschließen konnten, dass sich die Fahrzeuge selbst entzündet hatten, ermitteln nun Beamte des Kriminalkommissariats 11 wegen Brandstiftung.

Sollten Sie an diesem Abend verdächtige Personen an der Straße Teichsheide beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der 0521-5450 bei der Polizei.

