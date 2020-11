Polizei Bielefeld

POL-BI: Lob für Zeugen - Polizisten erwischen Sprayer

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Gleich zweimal - an der Walther-Rathenau-Straße und am Neumarkt - waren am Wochenende, 07./08.11.2020, Bielefelder wachsam. Nach den Hinweisen der aufmerksamen Zeugen nahmen Polizisten Graffiti-Sprayer vorläufig fest.

Einem Bielefelder fielen um 03:15 Uhr am Samstag, 07.11.2020, an der Walther-Rathenau-Straße zwei verdächtige Personen auf. Er erkannte, dass sie eine Mauer beschmierten und wählte die Rufnummer der Polizei, um seine Beobachtungen durchzugeben.

Eine Streifenwagenbesatzung erblickte bei der Annäherung an den Tatort die zwei Personen bei der Tatausführung. Als die Sprayer die Polizisten erkannten, rannten sie sofort in Richtung Buddestraße davon. Die Beamten nahmen unverzüglich die Verfolgung der Flüchtenden auf und fassten einen Tatverdächtigen. Seinem Begleiter gelang die Flucht durch eine Böschung. Der 19-jährige Sprayer aus Bielefeld hatte in seiner Stofftasche mehrere Spraydosen dabei. An seinen Finger befand sich frische Farbe und in seiner Tasche ein Tütchen mit Betäubungsmittel.

Dank eines weiteren aufmerksamen Zeugen konnten Polizisten um 02:00 Uhr am Sonntag in der Zimmerstraße ebenfalls einen Sprayer vorläufig festnehmen. Der Bielefelder bemerkte auf dem Neumarkt eine Person, die Betonsitzbänke mit Farbe besprühte und rief die Polizei. Während er die Beamten am Telefon informierte, ging der Sprayer in Richtung Willy-Brandt-Platz davon und beschmierte auf dem Weg Hauswände. Der Zeuge nahm kurzerhand die Verfolgung auf und gab dabei den Polizisten am Telefon die weitere Gehrichtung durch.

Die eingesetzten Streifenbeamten konnten den 30-jährigen Sprayer in der Zimmerstraße vorläufig festnehmen. Neben den besprühten Bänken stellten die Polizisten an einigen Häusern sowie einem Telefonverteilerkasten frische Tags fest. Bei dem polizeibekannten Bielefelder fanden sie einige Sprühdosen sowie Papiere mit Tags.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell