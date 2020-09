Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mülltonnen brennen

Worms (ots)

Heute Nacht, gegen 02:00 Uhr brennen Am Wolfsgraben mehrere Mülltonnen. Die drei an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses abgestellten Kunststoff-Mülltonnen sind aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wird eine Fensterscheibe im Erdgeschoß sowie der Putz der Außenfassade und ein geparkter Transporter beschädigt. Rauch zieht zudem durch ein gekipptes Fenster im 4. OG, weswegen eine Anwohnerin vorsorglich medizinisch betreut wird. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kann den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

